تجنيد الأطفال في القتال.. جرائم الحوثي ضد الطفولة مستمرة رغم الرفض الأممي

وتحدث العاملون في مجال الإغاثة، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، خوفًا على سلامتهم، قائلين إن مجموعاتهم قد تُمنع من العمل في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. وقالوا إن المتمردين ضغطوا على العائلات لإرسال أطفالهم إلى المخيمات حيث يتعلمون كيفية التعامل مع الأسلحة وزرع الألغام، مقابل الحصول على الخدمات، بما في ذلك الحصص الغذائية المُقدمة من المنظمات الدولية.