تحاصره القوات الروسية.. 12 حافلة تقل جنودا أوكرانيين تغادر مصنع آزوفستال

ولم يتسن تحديد عدد الجنود الذين كانوا على متن الحافلات. ولم يتضح أيضا ما إذا كانوا جميعا من بين 40 جريحا من المقاتلين الأوكرانيين الذين قيل إنهم كانوا تحت المصنع. ويقال إن نحو 600 جندي كانوا بالداخل، وفق العربية نت.