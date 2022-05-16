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تحاصره القوات الروسية.. 12 حافلة تقل جنودا أوكرانيين تغادر مصنع آزوفستال

عمدة ماريوبول أعلن مقتل 15 امرأة من الجيش والقطاع الصحي بالمصنع
تحاصره القوات الروسية.. 12 حافلة تقل جنودا أوكرانيين تغادر مصنع آزوفستال
مصنع آزوفستال في ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا
سبق
سبق

قال شاهد من وكالة رويترز إن حوالي 12 حافلة تقل جنودا أوكرانيين كانوا متحصنين في مصنع آزوفستال للصلب في جنوب شرق أوكرانيا والذي تحاصره روسيا غادرت المصنع الاثنين.

ولم يتسن تحديد عدد الجنود الذين كانوا على متن الحافلات. ولم يتضح أيضا ما إذا كانوا جميعا من بين 40 جريحا من المقاتلين الأوكرانيين الذين قيل إنهم كانوا تحت المصنع. ويقال إن نحو 600 جندي كانوا بالداخل، وفق العربية نت.

وأعلن عمدة ماريوبول فاديم بويتشينكو الاثنين مقتل 15 امرأة من عناصر الجيش والقطاع الصحي بمصنع آزوفستال للصلب في المدينة الأوكرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن بويتشينكو قوله "هذه مأساة بالنسبة للشعب الأوكراني بأسره".

وأضاف أن أعضاء مجلس المدينة دعوا وزارة الخارجية الأوكرانية السبت إلى "استخدام كل الوسائل المتاحة على المستوى الدولي لإنقاذ المقاتلين الأوكرانيين المحاصرين بالمصنع".

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الأزمة الأوكرانية الروسية
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مصنع آزوفستال للصلب
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