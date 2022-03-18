تحت ركام ماريوبول.. مدنيون يبحثون عن الإنقاذ بعد القصف الروسي

يتواصل اهتمام العالم بالتداعيات التي تشهدها مدينة ماريوبول الساحلية جنوب شرق أوكرانيا، لا سيما بعد القصف الذي طال يوم الأربعاء الماضي أحد المسارح فيها، حيث يحتمي العديد من المدنيين.
وبخصوص أحدث المستجدات المتعلقة بهذه المدينة الاستراتيجية المحاصرة منذ أكثر من أسبوعين؛ كشفت أمينة حقوق الإنسان الأوكرانية لودميلا دينيسوفا اليوم أنه تم حتى الآن إنقاذ 130 شخصًا من تحت أنقاض المسرح المذكور،وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وذكرت دينيسوفا في خطاب أذاعه التلفزيون أن أعمال الإنقاذ جارية في الموقع، حيث كان كثير من الناس يحتمون تحت الأرض، مشيرة إلى احتمال ألا يزال هناك العشرات من المدنيين العالقين أيضًا تحت الأنقاض.
وكان سكان المدينة قد دشنوا، خلال الساعات الماضية، حملات لمحاولة الوصول إلى ناجين تحت ركام المسرح.
من ناحية أخرى، أكد الجانب الموالي لروسيا شرقي البلاد فتح ممرات إنسانية وإجلاء آلاف المدنيين.
وأوضح مسؤول الإدارة المحلية العسكرية في إقليم دونيتسك بافلو كيريلينكو أن حوالي 35 ألف مدني غادروا ماريوبول منذ فتح الممرات الإنسانية.
ولفت إلى أنهم تركوا المدينة سيرًا على الأقدام وفي سياراتهم الخاصة، ملمحًا إلى تلقي كل سكان ماريوبول "المساعدة اللازمة" أثناء المغادرة.
وتتهم وزارة الدفاع الأوكرانية القوات الروسية بتدمير 90% من المدينة، وقتل ما يقارب 2500 شخص جراء القصف.
جدير بالذكر أن ماريوبول الواقعة جنوب البلاد، تمثل هدفًا استراتيجيًا مهمًا للجيش الروسي، نظرًا لأن إحكام القبضة عليها يعطي الفرصة لربط القوات الروسية في شبه جزيرة القرم بدونباس، وتمنع وصول الأوكرانيين إلى بحر آزوف.