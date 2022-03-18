تحت ركام ماريوبول.. مدنيون يبحثون عن الإنقاذ بعد القصف الروسي

وذكرت دينيسوفا في خطاب أذاعه التلفزيون أن أعمال الإنقاذ جارية في الموقع، حيث كان كثير من الناس يحتمون تحت الأرض، مشيرة إلى احتمال ألا يزال هناك العشرات من المدنيين العالقين أيضًا تحت الأنقاض.