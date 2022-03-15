تحذير لـ"صندوق النقد الدولي": الأمن الغذائي العالمي في خطر بسبب الحرب بأوكرانيا

حذّر تقرير أصدره صندوق النقد الدولي، من أن الصراع الدائر في أوكرانيا، سيعرّض الأمن الغذائي العالمي للخطر، وصرّحت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا، بأن "الحرب في أوكرانيا تعني الجوع في إفريقيا".
وأوكرانيا هي "سلة الخبز لأوروبا"؛ بينما تُعد روسيا من أكبر الدول المصدرة للقمح، وهما تستحوذان معًا على ثلث التجارة العالمية لهذه الحبوب.
وأشار "برنامج الأغذية العالمي"، إلى أن بعض الدول مثل مصر -التي تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب من روسيا وأوكرانيا- ستتأثر بصورة فورية من هذا الصراع.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، لمحطة "سي بي إس نيوز: "الحرب في أوكرانيا تعني الجوع في إفريقيا".
وأظهر تقرير لصندوق النقد الدولي، أن الحكومة الأوكرانية فعالة والنظام المصرفي مستقر والديون قابلة للاستيفاء على المدى القصير؛ لكن الحرب التي شنتها روسيا أغرقت أوكرانيا في ركود غير مسبوق، كما أن هذا الصراع يعرّض الأمن الغذائي العالمي للخطر.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره: إن الاقتصاد الأوكراني قد ينكمش بنسبة تصل إلى 35% إذا استمر النزاع. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي "سينكمش الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني كحد أدنى حوالى 10% عام 2022، مع فرضية "حل سريع" للصراع وبفضل المساعدة الدولية".
وأشارت المؤسسة إلى أن حالة عدم اليقين التي تحيط بهذه التوقعات "هائلة". وإذا طال أمد الصراع، بناء على تجربة حروب سابقة في لبنان والعراق وسوريا واليمن؛ فقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني بنسبة تتراوح بين 25 و35%، وهي نسبة أعلى بكثير من الانكماش الذي بلغ 10% والمسجل عام 2015 في إطار حرب القرم.
والعام الماضي، بلغ النمو في أوكرانيا 3.2% مدفوعًا بالطلب المحلي والصادرات. لكن منذ غزو الجيش الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير "تغير الاقتصاد الأوكراني بشكل جذري". كما أكد فلاديسلاف راشكوفان المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في بيان للصندوق نُشر الاثنين.