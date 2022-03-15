تحذير لـ"صندوق النقد الدولي": الأمن الغذائي العالمي في خطر بسبب الحرب بأوكرانيا

وأشارت المؤسسة إلى أن حالة عدم اليقين التي تحيط بهذه التوقعات "هائلة". وإذا طال أمد الصراع، بناء على تجربة حروب سابقة في لبنان والعراق وسوريا واليمن؛ فقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني بنسبة تتراوح بين 25 و35%، وهي نسبة أعلى بكثير من الانكماش الذي بلغ 10% والمسجل عام 2015 في إطار حرب القرم.