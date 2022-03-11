تحذير من خطر ورد على "الناتو".. روسيا: مسموح للسوريين بالتطوع للقتال!

مع دخول الحملة الروسية في أوكرانيا أسبوعَها الثالث، أعلن "الكرملين" السماح للسوريين بالتطوع للقتال إلى جانب القوات الروسية، في وقت تتوالى فيه التحذيرات من خطر استغلال المقاتلين الأجانب في الحرب الأوكرانية.
وقال "الكرملين"، اليوم الجمعة: "بإمكان السوريين التطوع للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا"؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وفي وقت سابق دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للترحيب بالمتطوعين الذين يريدون قتال القوات الأوكرانية، ومساعدتهم على الوصول للجبهات.
ووافق "بوتين" في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن القومي على مقترح بتزويد قوات "لوغانسك" و"دونيتسك" بأنظمة دفاع جوي وأخرى مضادة للدبابات.
وبشأن استمرار الحملة الروسية، قال "الكرملين": إن أزمة أوكرانيا ستنتهي حين يلبي الطرف الأوكراني المطالب الروسية، مشيرًا إلى أن روسيا أبلغت الغرب مرارًا بشأن هواجسها الأمنية المتعلقة بأوكرانيا، لكنها لم تحصل على إجابات.
وفيما يخص الانتشار الواسع للقوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، قال: "زيادة دفاعاتنا الغربية تأتي ردًا على تعزيز دول الناتو قدراتها العسكرية قرب حدودنا".