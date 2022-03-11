تحذير من خطر ورد على "الناتو".. روسيا: مسموح للسوريين بالتطوع للقتال!

وبشأن استمرار الحملة الروسية، قال "الكرملين": إن أزمة أوكرانيا ستنتهي حين يلبي الطرف الأوكراني المطالب الروسية، مشيرًا إلى أن روسيا أبلغت الغرب مرارًا بشأن هواجسها الأمنية المتعلقة بأوكرانيا، لكنها لم تحصل على إجابات.