تحذير.. 22 مليون طن "حبوب عالقة" بأوكرانيا تهدد أمن الغذاء العالمي

لا تزال أزمة الحبوب العالقة في أوكرانيا، تمثل تهديدًا للأمن الغذائي العالمي، في ظل المعارك العسكرية مع روسيا، التي تحول دون تصديرها. وتجري حاليًا محاولات للحصول على ضمانات دولية من أجل السماح بتصديرها بأمان.