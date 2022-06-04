تحطم مقاتلة أمريكية جراء سقوطها في صحراء جنوب كاليفورنيا

وبحسب "سكاي نيوز عربية": أعلنت البحرية في بيان أن طائرة من طراز إف/أيه-18إي/إف سوبر هورنت المتمركزة في قاعدة نافال آير ستيشن ليمور؛ سقطت في حوالي الساعة 2:30 مساء في منطقة ترونا، فيما لم يصب أحد على الأرض.