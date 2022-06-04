تحطم مقاتلة أمريكية جراء سقوطها في صحراء جنوب كاليفورنيا

تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية، الجمعة، في صحراء جنوب كاليفورنيا؛ مما أسفر عن مقتل الطيار.
وبحسب "سكاي نيوز عربية": أعلنت البحرية في بيان أن طائرة من طراز إف/أيه-18إي/إف سوبر هورنت المتمركزة في قاعدة نافال آير ستيشن ليمور؛ سقطت في حوالي الساعة 2:30 مساء في منطقة ترونا، فيما لم يصب أحد على الأرض.
وتقع ترونا على بعد نحو 380 كيلومترًا جنوب شرقي القاعدة التي تقع في سنترال فالي "الوادي الأوسط" في ولاية كاليفورنيا.
يشار إلى أنه في عام 2019 تحطمت طائرة من طراز نافي سوبر هورنت في حديقة وادي الموت الوطنية، خلال مهمة تدريب روتينية، في واقعة أدت إلى مصرع الطيار وإصابة 7 من زوار الحديقة بجروح طفيفة جراء الحطام.
وفي أكتوبر الماضي تحطمت طائرة نافي سوبر هورنت تابعة لقاعدة نافال إير ستيشن تشاينا لايك، وفي عام 2020 سقطت طائرة أخرى من ليمور خلال مهمات تدريبية.
وخرج الطياران بأمان؛ أحدهما في منطقة جنوبية نائية من حديقة وادي الموت الوطنية بالقرب من حدود نيفادا، والآخر في صحراء موهافي.