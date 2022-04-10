"تحول جوهري للغاية".. "الناتو" يخطط لوجود عسكري دائم على حدوده لمواجهة أي عدوان روسي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم (الأحد): "إن الحلف يخطط لوجود عسكري دائم على حدوده بهدف التصدي لأي عدوان روسي في المستقبل".