"تحول جوهري للغاية".. "الناتو" يخطط لوجود عسكري دائم على حدوده لمواجهة أي عدوان روسي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم (الأحد): "إن الحلف يخطط لوجود عسكري دائم على حدوده بهدف التصدي لأي عدوان روسي في المستقبل".
وأضاف "ستولتنبرج" في مقابلة أجرتها معه صحيفة "تليجراف" البريطانية: "إن الحلف في خضم تحول جوهري للغاية سيعبر عن العواقب على المدى الطويل لأفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وتابع: "ما نراه الآن هو واقع جديد للأمن الأوروبي. لذلك نطلب الآن من قادتنا العسكريين تقديم خيارات لما نسميه إعادة ضبط، من خلال خطة للتكيف على المدى الطويل لحلف الأطلسي".
وبين الأمين العام للحلف أن القرارات بشأن إعادة الضبط ستتخذ في قمة "الناتو"، التي ستعقد في مدريد في يونيو المقبل.