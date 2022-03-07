تخشاه أمريكا ويَحْذَرُه "الناتو".. هذا الإعلان يشعل حربًا عالمية ثالثة!

عدم الجاهزية

ويشير مدير المركز الأوروبي إلى أن رفض حلف "الناتو والولايات المتحدة إقامة منطقة حظر طيران فوق سماء أوكرانيا، يمكن أن يعود إلى عدم جاهزية "الناتو" لكون فرض الحظر يحتاج إلى آليات تطبيع وعمليات مراقبة مستمرة، والناتو في الوقت الحاضر غير قادر على أي مواجهة مع روسيا جوًّا أو برًّا وحتى بحرًا، وعمليات المراقبة تحتاج إلى عمليات إرضاع جوي وطائرات مراقبة على مدار الساعة.