تدمير 19 آلية عسكرية.. "أوكرانيا": خسائر فادحة بالجيش الروسي ومعنوياتهم متدنية جدًّا

وذكرت الأركان الأوكرانية في بيان، أن قواتها صدّت 7 هجمات في منطقتي دونيتسك ولوغانسك بإقليم دونباس، جنوب شرق أوكرانيا؛ حيث دمر جنود أوكرانيون 8 دبابات و8 وحدات مصفحة و3 آليات.

وقالت إن القوات الروسية مُنِيَت بخسائر بشرية في هاتين المنطقتين، دون أن تعطي رقمًا.