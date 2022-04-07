تذاكر سفر مزوّرة للسعودية.. 7 تهم تُسقط سنغافوريًّا احتال على طلاب وحجاج

ووفقًا لصحيفة "تودي" السنغافورية، فإن المتهم قام بجمع مبلغ يصل إلى 60 ألف دولار سنغافوري (165 ألف ريال سعودي) من خمسة طلاب طلبوا مساعدته للالتحاق بدورة دكتوراه في الدراسات الإسلامية إلى جانب أشخاص آخرين للقيام برحلات للحج في عام 2019، وحجز تذاكر طيران مزورة بين سنغافورة وجدة، قبل الاختفاء.