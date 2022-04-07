تذاكر سفر مزوّرة للسعودية.. 7 تهم تُسقط سنغافوريًّا احتال على طلاب وحجاج

أوقفت السلطات الأمنية في سنغافورة، مدرسًا سابقًا من الجنسية السنغافورية، بتهمة الاحتيال على طلاب وحجاج، وتزوير تذاكر طيران إلى السعودية.
ووفقًا لصحيفة "تودي" السنغافورية، فإن المتهم قام بجمع مبلغ يصل إلى 60 ألف دولار سنغافوري (165 ألف ريال سعودي) من خمسة طلاب طلبوا مساعدته للالتحاق بدورة دكتوراه في الدراسات الإسلامية إلى جانب أشخاص آخرين للقيام برحلات للحج في عام 2019، وحجز تذاكر طيران مزورة بين سنغافورة وجدة، قبل الاختفاء.
ويواجه المتهم 7 تهم تتعلق بخيانة الأمانة، والاحتيال، والتزوير، والفرار من مطالبات السلطات الأمنية بتسليم نفسه.
ويُتوقع في حال إدانة المتهم؛ أن يتم سجنه لمدة تصل إلى 10 سنوات، إلى جانب غرامة مالية.