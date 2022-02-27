تراكمت عليه الثلوج.. صورة جثة جندي روسي تعبر عن مأزق "بوتين" في أوكرانيا

تعبر صورة جثة هذا الجندي الروسي، التي التقطت أمس بالقرب من مدينة خاركيف الأوكرانية، أكثر من أي شيء عن أبعاد الموقف العسكري لروسيا في غزوها لأوكرانيا، فخلال أربعة أيام من الهجوم الروسي الشامل جواً وبراً وبحراً؛ لا تزال أهداف الاجتياح الروسي لأوكرانيا مجمدة مثل جثة ذلك الجندي الذي تراكمت عليه الثلوج، ولم يتحقق منها شيء سواء على صعيد احتلال المدن ناهيك عن السيطرة على العاصمة كييف، أو على الصعيد السياسي بإسقاط حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتعيين حكومة أخرى موالية لروسيا، ناهيك عن اعتقال "زيلينسكي" أو اغتياله.

وتكشف نتائج العملية العسكرية الشرسة، التي تشنها روسيا على أوكرانيا، عن المأزق الكبير الذي باتت فيه روسيا، فوفقاً لما أعلنته نائبة وزير الدفاع الروسي هنا ماليار، اليوم (الأحد)، فإن روسيا فقدت نحو 4300 جندي خلال غزوها لأوكرانيا، ويشير هذا العدد الكبير من الخسائر في الأرواح إلى صلابة مقاومة الجيش الأوكراني، وفاعليته في مواجهة الزحف الروسي على الأرض، وهو ما يُستنتج منه أن الحرب ستطول على روسيا، ما يترتب عليه مضاعفة تأثير العقوبات الغربية، التي فرضت عليها، وفي المحصلة تعميق مأزق روسيا في أوكرانيا.

وتحليل تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كفيل بكشف مزيد من الأبعاد الأليمة لمأزق بلاده في أوكرانيا، فخلال إعلانه عن غزو روسيا لأوكرانيا، انطلق "بوتين" من سقف أهداف وطموحات عالٍ للغاية، أغراه بمطالبة الجيش الأوكراني بإلقاء سلاحه والاستسلام، وتهديد أي طرف في العالم يقدم على عرقلة عملية الغزو بعواقب انتقامية، ما يشير إلى أن توقعاته كانت تأخذ سيناريو أن الاجتياح الروسي لأوكرانيا سيتم بسرعة، وأن الجيش الروسي لن يواجه مقاومة كأنه في نزهة، لكن العالم كله فوجئ في اليوم التالي للغزو بعرض ـ"بوتين" لخيار المفاوضات على نظيره الأوكراني للتوصل إلى حلول للأزمة.