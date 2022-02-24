"ترامب" حول الأزمة الأوكرانية: "بايدن" على الأرجح نائم ولا يتابع

عبّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في حديث تلفزيوني، صباح اليوم الخميس (بتوقيت السعودية)، عن استيائه من إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بعد أن شنّت روسيا هجمات على أهداف في أوكرانيا.

وفي حديث مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، حول استعدادات الرئيس الأمريكي "بايدن" في متابعة الأحداث والردّ على الهجمات الروسية، قال "ترامب": "لا أعتقد أنه يتابع الأوضاع، على الأرجح جو بايدن نائم الآن".

وتابع "ترامب": كل ما يحدث حاليًا هو بسبب الانتخابات الأمريكية المزورة في عام 2020، مشيرًا إلى أنه في حال كان الرئيس لما تجرّأ "بوتين" على مهاجمة أوكرانيا.

وقال: "بوتين كان سيرضى بالسلام، والآن يرى ضعف وعدم كفاءة وغباء هذه الإدارة، وبصفتي أمريكيًّا، فأنا غاضب من ذلك، وأشعر بالحزن".