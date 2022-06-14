ترامب عن التحقيق في اقتحام الكونجرس: "مهزلة قضائية"

وخلال جلستين علنيتين عقدتهما، حاول أعضاء اللجنة أن يثبتوا أن ترامب كان في صميم هذه "المحاولة الانقلابية" من خلال "تشجيعه" أنصارَه على اقتحام الكابيتول، وأنه واصل تكرار "أكاذيبه" حتى بعد أن أبلغه أقرب مستشاريه بعدم صحة اتهامات التزوير.