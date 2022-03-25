"ترامب" يقاضي هيلاري كلينتون بتهمة "الابتزاز"

رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية ضد هيلاري كلينتون وعدد من الديمقراطيين الآخرين، متهماً إياهم بمحاولة التلاعب بالانتخابات الرئاسية لعام 2016 من خلال ربط حملته بروسيا.
وكان ترامب قد فاز على كلينتون في انتخابات 2016، لكنه يقاضيها بـ"الابتزاز" وادعاءات أخرى، في إطار ما وصفه بـ"المؤامرة التي لا يمكن تصورها" لتقويض حملته.
وقد واجهت حملة ترامب ادعاءات بترتيب عملية انتقال السلطة بالتآمر مع جواسيس روس؛ بهدف التأثير على الانتخابات لصالحه.
وخلص تقرير نشرته لجنة من مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون في 2020 إلى أن روسيا استخدمت ناشطاً سياسياً جمهورياً هو بول مانافورت وموقع "ويكيليكس" في محاولة لمساعدة ترامب على الفوز بالانتخابات، وتنفي موسكو أي تورط لها في الأمر.