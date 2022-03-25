"ترامب" يقاضي هيلاري كلينتون بتهمة "الابتزاز"

وكان ترامب قد فاز على كلينتون في انتخابات 2016، لكنه يقاضيها بـ"الابتزاز" وادعاءات أخرى، في إطار ما وصفه بـ"المؤامرة التي لا يمكن تصورها" لتقويض حملته.