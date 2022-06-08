تركيا: الخطة الأممية لتخفيف أزمة الغذاء العالمية تتطلّب حوارًا مع روسيا وأوكرانيا

ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم "الأربعاء"، أن خطة الأمم المتحدة للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية من خلال استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية على طول ممر بحري معقولة، لكنها تتطلب مزيدًا من المحادثات مع موسكو وكييف لضمان وصول السفن.
وأضاف "أوغلو" في حديثه إلى جانب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: أن اجتماعهما في أنقرة كان مثمرًا، بما في ذلك الإرادة المتصوّرة للعودة إلى المفاوضات بين موسكو وكييف من أجل وقف محتمل لإطلاق النار؛ وفقًا لـ"رويترز".
من جانبه اعتبر "لافروف" أن "المسؤولية تقع على عاتق أوكرانيا لحل مشكلة شحنات الحبوب عن طريق إزالة الألغام من موانئها المطلّة على البحر الأسود، وأن روسيا بحاجة إلى عدم اتخاذ أي إجراء؛ لأنها قطعت بالفعل الالتزامات الضرورية".
وقال: "نعلن يوميًّا أننا مستعدون لضمان سلامة السفن التي تغادر الموانئ الأوكرانية وتتجه إلى المياه التركية، ونحن مستعدون للقيام بذلك بالتعاون مع زملائنا الأتراك".