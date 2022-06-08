تركيا: الخطة الأممية لتخفيف أزمة الغذاء العالمية تتطلّب حوارًا مع روسيا وأوكرانيا

وأضاف "أوغلو" في حديثه إلى جانب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: أن اجتماعهما في أنقرة كان مثمرًا، بما في ذلك الإرادة المتصوّرة للعودة إلى المفاوضات بين موسكو وكييف من أجل وقف محتمل لإطلاق النار؛ وفقًا لـ"رويترز".