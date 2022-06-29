تركيا تدعم ترشيح فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

دعمت تركيا ترشيح فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، قائلة إنها "حصلت على ما تريده" من المحادثات مع السويد وفنلندا.
من جانبه قال الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: إن قادة الناتو سيدعون السويد وفنلندا للانضمام إلى عضوية الحلف يوم الأربعاء.
وأعلن ستولتنبرغ قائلًا: "يسعدني أن أعلن أن لدينا الآن اتفاقًا يمهّد الطريق أمام فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو.
وقد وقّعت تركيا وفنلندا والسويد مذكرة تفاهم تستجيب لمخاوف تركيا بشأن صادرات السلاح ومكافحة الإرهاب.
وقد حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان يقف عائقًا أمام انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، في مدريد التي تستضيف قمة للتحالف، تمتد من الثلاثاء حتى يوم الخميس.