تركيا تدعم ترشيح فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

وقد حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان يقف عائقًا أمام انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، في مدريد التي تستضيف قمة للتحالف، تمتد من الثلاثاء حتى يوم الخميس.