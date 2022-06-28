تركيا تعلن موافقتها على دعم عضوية فنلندا والسويد بحلف الناتو

بعد إعلان السويد قبل ساعات، أن المحادثات مع تركيا المعترضة على انضمامها للناتو سجلت تقدمًا، أكد الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، أن أنقرة وافقت على دعم عضوية بلاده وجارتها في الحلف الدفاعي، وفقًا للعربية نت.