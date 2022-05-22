تركيا.. حزب الشعب الجمهوي يعلن عن مرشحه للرئاسة

وخلال مؤتمر جماهيري لـ"حزب الشعب الجمهوري" بعنوان "صوت الأمة"، عقد ردا على قرار السجن الصادر ضد رئيسة الحزب في إسطنبول، جنان كافتانجي أوغلو، قال إنجين ألتاي: "هناك اقتناع بأن كيليتشدار أوغلو هو المرشح الأنسب لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية القادمة"، مضيفا: "لقد تراكمت لدى رئيسنا المعرفة لسنوات عديدة، وسوف يعمل على حل مشاكل تركيا.. لا يوجد شيء يمكن لحزب الشعب الجمهوري وكيليتشدار أوغلو قوله أو فعله.. سيعبرون عن أنهم سيوفون بالتزاماتهم ووعودهم وسيطلبون بلا شك تفويضا".