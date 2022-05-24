تزامنًا مع قمة "كواد".. طلعات جوية صينية روسية مشتركة فوق بحر اليابان

نفذت طائرات صينية وروسية طلعات جوية مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، اليوم "الثلاثاء"، تزامنًا مع قمة لقادة دول التحالف الرباعي للحوار الأمني "كواد" في طوكيو؛ بحسب ما أعلن وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي.
وبين "كيشي" أن طوكيو أبلغت روسيا والصين قلقها البالغ إزاء الطلعات التي جرت، بينما كان قادة الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان يجرون محادثات حول الأمن الإقليمي.
وأوضح أن قاذفتين صينيتين انضمتا إلى قاذفتين روسيتين في بحر الصين، وقامت بطلعة مشتركة وصولًا إلى بحر الصين الشرقي، وبعد ذلك أجرت أربع طائرات في المجموع، قاذفتان صينيتان مفترضتان "جديدتان" حلتا مكان القاذفتين الصينيتين، وقاذفتان روسيتان؛ طلعة مشتركة من بحر الصين الشرقي إلى المحيط الهادئ.
وأضاف الوزير الياباني أن طائرة استطلاع قامت بطلعة أيضًا قبالة جزيرة هوكايدو الواقعة شمالًا، وصولًا إلى شبه جزيرة نوتو بوسط اليابان.
ووصف التحرك الصيني الروسي بأنه استفزاز نظرًا للقمة في طوكيو.
ولفت "كيشي" إلى أنه بينما يرد المجتمع الدولي على العدوان الروسي على أوكرانيا، فإن قيام الصين بعمل مماثل بالتعاون مع روسيا، التي هي المعتدية، يدعو للقلق، ولا يمكن التغاضي عن ذلك.
ويحضر القمة: الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنتوني ألبانيزي، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.