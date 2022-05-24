تزامنًا مع قمة "كواد".. طلعات جوية صينية روسية مشتركة فوق بحر اليابان

ولفت "كيشي" إلى أنه بينما يرد المجتمع الدولي على العدوان الروسي على أوكرانيا، فإن قيام الصين بعمل مماثل بالتعاون مع روسيا، التي هي المعتدية، يدعو للقلق، ولا يمكن التغاضي عن ذلك.