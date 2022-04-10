تزايد استهداف رعايا موسكو وكييف.. ألمانيا تتخوف من تداعيات النزاع الروسي الأوكراني على أراضيها

ونتيجة للاحتقان، نظم بعض الروس تظاهرات أطلق عليها اسم "ضد الخوف من روسيا" على شكل قوافل سيارات في البلاد التي تضم أكبر جاليات الشتات الروسي في الاتحاد الأوروبي، لكن العروض التوضيحية أثارت ردود فعل عنيفة، إذ فسرها كثيرون على أنها إظهار لدعم الغزو الروسي لأوكرانيا.