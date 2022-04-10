تزايد استهداف رعايا موسكو وكييف.. ألمانيا تتخوف من تداعيات النزاع الروسي الأوكراني على أراضيها

تضاعفت الهجمات على الجالية الروسية في ألمانيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، من تلطيخ واجهات متاجر روسية بالطلاء إلى إهانات في الشوارع؛ ما جعل السلطات الألمانية تخشى أن تمتد تداعيات هذا النزاع إلى أراضيها.
ونتيجة للاحتقان، نظم بعض الروس تظاهرات أطلق عليها اسم "ضد الخوف من روسيا" على شكل قوافل سيارات في البلاد التي تضم أكبر جاليات الشتات الروسي في الاتحاد الأوروبي، لكن العروض التوضيحية أثارت ردود فعل عنيفة، إذ فسرها كثيرون على أنها إظهار لدعم الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومن المقرر تنظيم مسيرات جديدة من هذا النوع اليوم (الأحد)، ولا سيما في فرانكفورت وهانوفر.
وصدمت بعض الرسائل السياسية التي تم التلويح بها خلال الموكب الطبقة السياسية الألمانية في اليوم نفسه، الذي تم فيه الكشف عن فظائع بوتشا، واعتقلت امرأة لعرضها الحرف "زد" رمز دعم الجيش الروسي والممنوع الآن في برلين .
وتلقت الشرطة الألمانية رسميًا منذ غزو روسيا لأوكرانيا، بلاغات بـ383 جريمة ضد روس و181 جريمة مناهضة لأوكرانيين.
وتضم ألمانيا 1,2 مليون شخص من أصل روسي، و325 ألفاً من أصل أوكراني، يضاف إليهم أكثر من 316 ألف لاجئ أوكراني خلال الشهر الماضي.