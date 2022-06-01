تسرُّب نفطي يعمّق جراح اقتصاد ليبيا.. والفاقد 220 ألف برميل يومياً

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في بيانات سابقة، أن تسريبات حدثت بخطوط النقل من المحطة 186 بحقل الشرارة في الجنوب الغربي الليبي، كانت سبباً في تأخر وصول الإنتاج إلى 300 ألف برميل يوميا بهذا الحقل، حيث ما زال الحقل حالياً عند معدل إنتاج 270 ألف برميل.