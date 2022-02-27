تسلل حوثي فاشل ينتهي بسقوط منفذيه قتلى وجرحى في تعز

أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني شمال مدينة تعز، اليوم (الأحد)، محاولة تسلل لمليشيات الحوثي الانقلابية، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والآليات العسكرية.

وبين مصدر عسكري أن عدداً من عناصر المليشيا الإرهابية قتلوا وأصيبوا خلال إحباط محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في منطقة الأربعين والدفاع الجوي شمال المدينة، وفقاً لـوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأشار المصدر إلى أن مليشيا الحوثي كثفت قصفها للأحياء السكنية في أودية القاضي، والشماسي، وعصيفرة، وقرى مديرية مقبنة المدينة؛ ما أدى إلى جرح ثلاثة مدنيين، وأضرار في المباني والممتلكات.