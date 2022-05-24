تصدير القمح يفرض نفسه على محادثات وزيري خارجية أمريكا وأوكرانيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا، اليوم "الثلاثاء"؛ سبل تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق الدولية، لمواجهة أزمة الأمن الغذائي العالمية المتفاقمة بسبب الغزو الروسي.