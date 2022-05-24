تصدير القمح يفرض نفسه على محادثات وزيري خارجية أمريكا وأوكرانيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا، اليوم "الثلاثاء"؛ سبل تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق الدولية، لمواجهة أزمة الأمن الغذائي العالمية المتفاقمة بسبب الغزو الروسي.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن "بلينكن" اتصل بـ"كوليبا" وناقشا معًا الجهود الدبلوماسية الجارية لمعالجة عواقب حرب روسيا المتعمدة وغير المبررة ضد أوكرانيا ومحاسبة الكرملين؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وبيّن أن "بلينكن" لفت إلى أن أزمة الأمن الغذائي العالمية الناتجة عن الحرب الوحشية التي شنّها الرئيس الروسي بوتين تتطلب استجابة عالمية.
وتمتلئ صوامع أوكرانيا بالقمح من الموسم الماضي، وتحتاج أماكن للتخزين مع قرب موسم الحصاد الحالي؛ بحسب الأمم المتحدة.