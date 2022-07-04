تَصرف عشوائي.. الدنمارك تستبعد فرضية الإرهاب في هجوم المركز التجاري

وكان سورين توماسن، قد قال في تصريحات سابقة للصحفيين وفق "سكاي نيوز عربية": إن التحقيق لم يشر حتى الآن إلى وجود دافع عنصري أو غيره؛ لكن الأمر قد يتغير. وأوضح أن المشتبه به معروف من الشرطة "لكن بشكل هامشي فقط".