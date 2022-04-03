"تصريح وزير" يدفع كوريا الشمالية إلى توعد جارتها الجنوبية بـ"كارثة"

انتقدت كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وإحدى كبار مستشاريه، اليوم (الأحد)، ما أعلنه وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك، بأن بلاده تمتلك صواريخ قادرة على إصابة أي هدف في كوريا الشمالية بدقة وسرعة، ووصفته بأنه "غير مسؤول".