"تصريح وزير" يدفع كوريا الشمالية إلى توعد جارتها الجنوبية بـ"كارثة"

انتقدت كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وإحدى كبار مستشاريه، اليوم (الأحد)، ما أعلنه وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك، بأن بلاده تمتلك صواريخ قادرة على إصابة أي هدف في كوريا الشمالية بدقة وسرعة، ووصفته بأنه "غير مسؤول".
وقالت كيم يو جونغ: "إن خطاب ووك غير المسؤول واللاذع عن الضربات الوقائية زاد خطورة العلاقات بين الكوريتين والتوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية".
وأضافت: "إن كوريا الجنوبية يمكن أن تواجه تهديداً خطيراً بسبب تصريحات وزير دفاعها غير المسؤولة، وينبغي أن تصحح موقفها إذا أرادت تجنب كارثة"، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية الكورية.
من جانبه، حذر زعيم بارز آخر في نظام كوريا الشمالية هو أمين اللجنة المركزية لحزب العمال باك جونغ تشون، من أي عمل عسكري ضد بلاده، وفقاً لـ"فرانس 24".
وهدد كوريا الجنوبية قائلاً: "إن جيشنا سيكرس بلا رحمة كل قوته العسكرية لتدمير الأهداف الرئيسية في سيول".