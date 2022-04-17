تصعيد خطير.. الأردن يحمّل إسرائيل تبعات محاولاتها تغيير وضع الأقصى

حذّرت الحكومة الأردنية، اليوم، من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في خطواتها المُستهدِفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، وعدّته تصعيداً خطيراً وخرقاً مُداناً، ومرفوضاً للقانون الدولي، وحمّلت المسؤولية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.