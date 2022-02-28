تصويت على الدستور يسمح لبيلاروسيا بالحصول على أسلحة نووية للمرة الأولى بعد استقلالها

مَهّد تصويتٌ في بيلاروسيا الطريقَ أمام الدولة السوفيتية السابقة والحليف الحالي للكرملين للحصول على أسلحة نووية للمرة الأولى منذ حصول البلاد على استقلالها في عام 1990.

ووافق استفتاء أُجْريَ يوم الأحد على خطط بيلاروسيا لاعتماد دستور جديد يُلغي وضعها الحالي غير النووي؛ وفقًا لـ"بي بي سي".

وهذه الخطوة قد يكون لها تداعيات خطيرة، وربما تجعل من بيلاروسيا منطقة انطلاق للهجوم الروسي على أوكرانيا.

يسيطر الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على البلاد بإحكام، وقد تحالف بشكل وثيق مع بوتين.

وقال "لوكاشينكو" متحدثًا في مركز اقتراع يوم الأحد: "إذا نقلتم (الغرب) أسلحة نووية إلى بولندا أو ليتوانيا، إلى حدودنا، فسأعود إلى بوتين لإعادة الأسلحة النووية التي أعطيتها دون أي شروط".

ويعزز الاستفتاء أيضًا فترة بقاء لوكاشينكو في المنصب حتى عام 2035. وهو في السلطة منذ عام 1994.

وبين عامي 1994 و1996، وافقت دول الاتحاد السوفيتي السابق، بيلاروسيا وأوكرانيا وكازاخستان على التخلي عن أسلحتها النووية مقابل ضمانات أمنية؛ تأكيدات تم خرقها الآن.