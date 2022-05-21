تصيد يتواصل.. روسيا توقف تدفق الغاز إلى فنلندا

كانت شركة جازوم الفنلندية لبيع الغاز بالجملة المملوكة للدولة قد قالت يوم الجمعة: إن جازبروم الروسية نبهت إلى توقف التدفقات اعتبارًا من الساعة 0400 بتوقيت جرينتش صباح اليوم السبت.