تطورات متلاحقة.. هجمات مكثفة شرقي أوكرانيا وكييف تضرب عمق روسيا

في تطور سريع للأحداث، كثفت القوات الروسية هجماتها وتحركاتها العسكرية شرقي أوكرانيا، في وقت أكد حاكم منطقة بيلغورود الروسية مقتل 3 أشخاص في انفجارات يُعتقد أنها ناجمة عن هجوم أوكراني.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، الأحد، إن قواتها صدّت هجمات روسية بالقرب من خاركيف وسلوفينسك شرقي البلاد.
وأضافت في بيان لها أن القوات الروسية تعمل على تأمين المواقع بالقرب من ليسيشانسك، آخر جيب للقوات الأوكرانية في منطقة لوغانسك.
ولفتت وفق "سكاي نيوز عربية" إلى أن روسيا شنّت غارات جوية على إيفانيفكا وخيرسون، كما وجّهت ضربات صاروخية إلى منطقة ميكولايف، وهذه المناطق كلها تقع في جنوبي أوكرانيا.
وفي السياق، قال رئيس بلدية ميليتوبول، جنوبي أوكرانيا إن قوات بلاده قصفت قاعدة عسكرية تسيطر عليها القوات الروسية في محيط المدينة بأكثر من 30 صاروخًا.
ويأتي هذا التطور بعدما أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتيسلاف جلادكوف، أن 3 أشخاص على الأقل قُتِلوا، ولحقت أضرار بعشرات المباني السكنية في مدينة بيلورود القريبة من الحدود الأوكرانية، بعد ورود أنباء عن وقوع عدة انفجارات في المدينة.
وقال جلادكوف في منشور على تطبيق "تلغرام": إن 11 بناية سكنية على الأقل و39 منزلًا خاصًا لحقت بهم أضرار، مشيرًا إلى دمار 5 منازل بالكامل، وفق "رويترز".
ويبلغ عدد سكان مدينة بيلغورود 400 ألف شخص، وتقع على بعد 40 كيلومترًا تقريبًا شمالي الحدود مع أوكرانيا، وهي المركز الإداري لمنطقة بيلغورود.
ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجوم، لكن يُعتقد أنها هي من تقف وراءه.
والتزمت كييف الصمت إزاء الهجمات التي وقعت مرارًا في الداخل الروسي منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير الماضي، لكنها أكدت حقها في ضرب أهداف داخل العمق الروسي.