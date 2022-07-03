تطورات متلاحقة.. هجمات مكثفة شرقي أوكرانيا وكييف تضرب عمق روسيا

ويأتي هذا التطور بعدما أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتيسلاف جلادكوف، أن 3 أشخاص على الأقل قُتِلوا، ولحقت أضرار بعشرات المباني السكنية في مدينة بيلورود القريبة من الحدود الأوكرانية، بعد ورود أنباء عن وقوع عدة انفجارات في المدينة.