تطورٌ كبير وهجوم مضاد.. القوات الأوكرانية تصل إلى حدود روسيا

وأكدت تيتيانا أباتتشينكو المتحدثة الصحفية باسم اللواء الميكانيكي الخاص الثاني والتسعين، وهو القوة الأوكرانية الرئيسية القريبة من خاركيف، أن القوات الأوكرانية استعادت مناطق: (تشركاسكي، وتيشكي، وروسكي تيشكي، وبورشتشوفا، وسلوبوغانسكه) في جيب شمالي خاركيف في الأيام الماضية.