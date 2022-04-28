تطويق روسيا من الغرب.. "الناتو" يعطي الضوء الأخضر لفنلندا والسويد للانضمام إليه

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم (الخميس)، أن فنلندا والسويد ستتمكنان من الانضمام بسرعة لحلف شمال الأطلسي إذا قررتا طلب العضوية في التحالف العسكري الغربي.
وقال "ستولتنبرغ" للصحفيين في بروكسل: "إذا قررتا طلب الانضمام، فستكون فنلندا والسويد محل ترحيب دافئ وأتوقع أن تكون وتيرة العملية سريعة"، وفقًا لـ"يورونيوز".
وأعرب عن تأكده من أن ترتيبات يمكن القيام بها للفترة الانتقالية بين التقدم بالطلب من الدولتين ولحين التصديق الرسمي في برلمانات الدول الأعضاء في الحلف وعددها 30.
وعبر الأمين العام لـ"الناتو" من أن هناك سبلاً لتخطي الفترة الانتقالية بطريقة جيدة بما يكفي لتكون مقبولة لفنلندا والسويد.
ولروسيا حدود طولها 1300 كيلومتر مع فنلندا، وقد هددت موسكو من قبل أنها ستنشر أسلحة نووية وصواريخ سرعتها تفوق سرعة الصوت في كالينينجراد؛ إذا انضمت الدولتان الواقعتان على الحدود الغربية لروسيا إلى الحلف.