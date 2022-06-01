تعرَّف على الصواريخ التي تزوّد بها الولايات المتحدة أوكرانيا؟

وأوضح المسؤول أن الصواريخ التي سترسلها الولايات المتحدة إلى كييف يصل مداها إلى 80 كلم فقط، على الرغم من أن الجيش الأمريكي لديه صواريخ من النوعية نفسها يصل مداها إلى مئات الكيلومترات.