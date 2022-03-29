تعرّف عليها.. 7 دول أوروبية ترفض "تطوع" مواطنيها للقتال في أوكرانيا

وكشف وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، في تصريحات صحفية قبل أيام، أن "أوكرانيا استقطبت أكثر من 20 ألف شخص أجنبي من 52 دولة؛ للمساعدة على القتال ضد روسيا".