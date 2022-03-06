تعز.. "محفوظ" عاد من الخارج ليرتمي في أحضان أمه فأنهى قناص حوثي حياته

ووفقًا للمصدر فإن الشاب "دائل" كان في زيارة خاطفة إلى أمه، للقائها بعد طول غياب، قبل أن يسقط مضرجًا بدمه برصاصة سددها قناص لمليشيات الحوثي يتحصن في تلة "حميدة" المطلة على الأحياء السكنية الشمالية من المدينة المحاصرة منذ 7 أعوام من قِبَل الانقلابيين.