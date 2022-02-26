تعطل "تويتر" في روسيا.. وضعف ملحوظ لخدمة الإنترنت بأوكرانيا

ذكر موقع "داون إلكترو" الذي يراقب خدمات الإنترنت، أن مستخدمي منصة "تويتر" في روسيا أبلغوا، اليوم (السبت)، عن انقطاع في الشبكة الاجتماعية.

وبيّن الموقع أنه جرى تسجيل 1.074 شكوى تتعلق بعطل في الخدمة؛ بحسب ما أوردته وكالة "ريا نوفوستي".

وفي سياق ذي صلة، أفاد موقع "نت بلوكس" الذي يراقب حجب مواقع الإنترنت، بأن الاتصال بخدمات الإنترنت في أوكرانيا تأثر بشدة اليوم جراء الغزو الروسي؛ لا سيما في الأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد حيث يتصاعد القتال.

وأضاف أن الاتصال بشركة "جيجا ترانس" مزود الإنترنت الرئيسي في أوكرانيا، انخفض إلى أقل من 20% عن المستويات العادية، قبل أن يعود إلى مستويات أعلى في الساعات الأولى من صباح أمس؛ وفقًا لـ"رويترز".

ولفت مدير "نت بلوكس" ألب توكر، إلى أن تعطيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية في أوكرانيا؛ يمكن أن يؤثر على مجموعات الدفاع المدني، التي تتجمع للدفاع عن مدنها.