تعطيل للمدارس ووقف للطيران.. موجة غبار عنيفة تشل الحركة بالعراق

تفصيلاً، أعلنت وزارتا التربية والتعليم العالي بالعراق تعطيل الدوام الرسمي وتأجيل موعد الامتحانات النهائية لهذا اليوم في جميع المراحل الدراسية والجامعات بعد أن تعرضت البلاد، فجر اليوم، إلى أعنف موجة من الغبار وسوء الأحوال الجوية مما أدى إلى انعدام الرؤية.