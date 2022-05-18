تفاؤلاً بزوال "الكابوس".. اللبنانيون يعبرون عن فرحتهم بنتائج الانتخابات

أما رئيس لجنة الاقتصاد في غرفة التجارة بمدينة زحلة بمحافظة البقاع طوني طعمة، فقد قال: "الانتخابات استحقاق دستوري، ونسبة الاقتراع لم تكن عالية في مدينة زحلة، لكنها عكست ارتياحًا وأفرزت كتلة من النواب السياديين في البقاع الأوسط وفي كل لبنان، وبلغ عدد أفراد هذه الكتلة قرابة 68 نائبًا".