تفاصيل مثيرة من مفاوضات روسيا وأوكرانيا.. هل تَعَرّض إبراموفيتش للتسمم بمادة كيميائية؟

وبحسب المصدر؛ فإن النائب الأوكراني رستم أوميروف كان أيضًا مشاركًا في المفاوضات، وغادر فيما بعد إلى بولندا، وشعر مع مشاركين آخرين بالأعراض ذاتها، ثم نُقلوا إلى إسطنبول حيث تلقوا العلاج هناك.