تفاصيل مثيرة من مفاوضات روسيا وأوكرانيا.. هل تَعَرّض إبراموفيتش للتسمم بمادة كيميائية؟

زعمت تقارير إعلامية، تَعَرُّض الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش وأشخاص آخرين منخرطين -بشكل غير رسمي- في المفاوضات الروسية الأوكرانية الساعية لوقف الحرب، للتسميم خلال إحدى جولات المحادثات.
وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" وموقع "بيلنجكات" المتخصص في الصحافة الاستقصائية، إلى أن حادثة التسمم وقعت عقب محادثات عقدت بين الطرفين.
ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن مصدر وصفته بالمطلع، قوله إن إبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي والرجل المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان يشارك في مفاوضات غير رسمية أوائل مارس الجاري، عندما بدأ يشعر بالمرض.
وبحسب المصدر؛ فإن النائب الأوكراني رستم أوميروف كان أيضًا مشاركًا في المفاوضات، وغادر فيما بعد إلى بولندا، وشعر مع مشاركين آخرين بالأعراض ذاتها، ثم نُقلوا إلى إسطنبول حيث تلقوا العلاج هناك.
ووفق تقرير "بيلنجكات" الذي نقلته "سكاي نيوز عربية"؛ فإن إبراموفيتش تعرض لمشاكل في الرؤية لساعات بعد تسممه، وعولج في تركيا مع أوميروف وآخرين.
وأكد التقرير أن 3 ممن حضروا جولة المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بين يومي 3 و4 مارس، عانوا أعراضًا تتفق مع التسمم بمواد كيميائية.
وأضاف أن "الذين عانوا الأعراض كانوا 3 أشخاص، وقد تناولوا الشوكولا والماء فقط، في الساعات التي سبقت ظهور الأعراض".
وذُكر أن مسؤولًا أمريكيًّا تحدّث لـ"رويترز" مستبعدًا فرضية التسميم العمد، بناء على معلومات استخباراتية. وكشف المسؤول، الاثنين، أن ما يعتبر أدلة حول تلك الحادثة؛ لا يشير إلى وقوع التسميم.
أما المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فعلق على التقرير بقوله: "هناك الكثير من التكهنات في الوقت الحالي، ونوصي باتباع المعلومات الرسمية فقط".