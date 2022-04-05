تقرير أمريكي: نظام الأسد و"حزب الله" أكبر مصنّعي الكبتاغون ومهربيه

وأصبح الكبتاغون اليوم علامة تجارية لمخدر قد يحتوي على القليل من الفينيثلين أو يخلو منه تمامًا، ويُنقش على الحبة حرفا "C" متشابكين؛ في إشارة إلى الحرف الأول من الكلمة باللغة الإنجليزية.