تقرير استخباراتي أمريكي قبيل "الحرب": هذا ما تريده روسيا

كشف تقرير استخباراتي أمريكي صدر قبيل بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، أن موسكو لا تريد صراعًا عسكريًّا مباشرًا مع واشنطن؛ لكنها تسعى إلى انتزاع اعتراف الولايات المتحدة بـ"مجال نفوذها" على بعض دول الاتحاد السوفيتي السابق.

وأوضح التقرير الصادر عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية أوائل فبراير، أي قبل بدء الحملة العسكرية الروسية، أن "موسكو ستظل قوة مؤثرة وتحديًا هائلًا للولايات المتحدة، وسط مشهد جيوسياسي متغير خلال العقد المقبل".

وقيّم التقرير، الذي خرج للإعلام الثلاثاء، أن "روسيا ستواصل السعي وراء مصالحها بطرق تنافسية وأحيانًا تصادمية واستفزازية"، وقال إنها "ستضغط للسيطرة على أوكرانيا ودول أخرى في المناطق القريبة منها"؛ بينما "تستكشف احتمالات تحقيق علاقة أكثر استقرارًا مع واشنطن".

وأضاف: "نحن نُقَدّر أن روسيا لا تريد صراعًا مباشرًا مع القوات الأمريكية؛ بل تسعى إلى تسوية مع الولايات المتحدة بشأن عدم التدخل المتبادل في الشؤون الداخلية للبلدين، والاعتراف الأمريكي بمجال نفوذ روسيا المزعوم على جزء كبير من الاتحاد السوفيتي السابق"، حسب ما أفادت به شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية.

وأوضح أن المسؤولين الروس يعتقدون منذ فترة طويلة أن الولايات المتحدة "تحاول تقويض روسيا وإضعاف رئيسها فلاديمير بوتين"، و"تنصيب أنظمة صديقة للغرب في دول الاتحاد السوفيتي السابق وفي أماكن أخرى".

وفي الأسابيع التي سبقت الهجوم الروسي على أوكرانيا، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أكثر من مرة أن القوات الأمريكية لن تقاتل روسيا في أوكرانيا، لكن واشنطن نشرت آلاف الجنود في دول أوروبا الشرقية المنضوية تحت حلف شمال الأطلسي (ناتو)؛ وفق "سكاي نيوز".

كما استبعدت واشنطن احتمال فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا بعد بدء الهجوم؛ تجنبًا لصدام مباشر مع روسيا؛ مما يوسع رقعة الصراع الدامي.

وفي التقرير، يتنبأ مسؤولو الاستخبارات الأمريكيون بأن روسيا تواصل "التحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا؛ حيث حشدت أكثر من 100 ألف جندي قرب حدود الأخيرة، بما في ذلك في بيلاروسيا وشبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا، إضافة إلى القوات الانفصالية في شرق أوكرانيا" المدعومة من موسكو.

وكشف أن "موسكو ستستمر في استخدام مجموعة من الأدوات لتعزيز مصالحها الخاصة، أو تقويض مصالح الولايات المتحدة وحلفائها. ستكون هذه الأدوات في الأساس عسكرية وأمنية واستخباراتية، مع تراجع دور التعاون الاقتصادي بين العملاقين".

وكانت الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى قد حذرت قبل بدء الهجوم، من انتشار عشرات الآلاف من الجنود الروس على حدود أوكرانيا؛ مؤكدة أن موسكو تستعد لغزو جارتها؛ فيما نفت روسيا ذلك أكثر من مرة.