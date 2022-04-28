تقريرٌ رسمي: سيجارة تسببت في كارثة الطائرة المصرية في 2016

وكانت طائرة تابعة لشركة "مصر للطيران" قد أقلعت من مطار شارل ديغول في باريس باتجاه مطار القاهرة في مايو 2016؛ لكنها سقطت في البحر المتوسط، وكان على متنها 66 شخصًا لقوا مصرعهم جميعًا.