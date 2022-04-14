تقرير سري.. "الطاقة الذرية" تبلغ أعضاءها بافتتاح إيران ورشة لأجهزة الطرد المركزي

وأفادت الوكالة في تقرير سري للدول الأعضاء، اطلعت عليه "رويترز"، بأنه "في 12 أبريل 2022 استكملت الوكالة تركيب كاميرات مراقبة في هذا الموقع ثم أزالت الأختام من على الماكينات"، دون ذكر مكان الموقع المقصود في نطنز.