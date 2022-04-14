تقرير سري.. "الطاقة الذرية" تبلغ أعضاءها بافتتاح إيران ورشة لأجهزة الطرد المركزي

أعلنت وكالة الطاقة الذرية، اليوم (الخميس)، أن إيران بدأت تشغيل ورشة جديدة في منشأة نطنز النووية، لصنع قطع غيار لأجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.
وأفادت الوكالة في تقرير سري للدول الأعضاء، اطلعت عليه "رويترز"، بأنه "في 12 أبريل 2022 استكملت الوكالة تركيب كاميرات مراقبة في هذا الموقع ثم أزالت الأختام من على الماكينات"، دون ذكر مكان الموقع المقصود في نطنز.
وأضافت أنه: "في 13 أبريل 2022، أبلغت إيران الوكالة أن الماكينات ستبدأ العمل في الورشة الجديدة في اليوم نفسه". ولم تذكر الوكالة إن كانت تأكدت من بدء تشغيل الماكينات.