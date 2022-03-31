تلقى رصاصة في صدره.. قتيل في مظاهرة شارك فيها آلاف بالخرطوم

قتل متظاهر في الخرطوم، اليوم "الخميس"، برصاص الشرطة السودانية، التي تصدت لمظاهرات جديدة شارك فيها آلاف السودانيين احتجاجًا على انقلاب تشرين/ أكتوبر، وعلى غلاء المعيشة؛ بحسب ما ذكرت لجنة الأطباء المركزية.
وبينت اللجنة أن القتيل شاب في الثالثة والعشرين، وقد "قتل برصاصة حية أطلقتها قوات الأمن وأصابته في صدره"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وهتف المتظاهرون: "العسكر إلى الثكنات"، في إشارة إلى مطلبهم الذي يتحركون من أجله بانتظام منذ أكثر من خمسة أشهر؛ وهو عودة الجيش إلى ثكناته والتنحي عن السلطة وتشكيل حكومة مدنية ديموقراطية.
ويرتفع بذلك إلى 93 قتيلًا عدد ضحايا قمع المظاهرات منذ انقلب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية التي تشكلت في أغسطس 2019 بعد بضعة أشهر من إسقاط عمر البشير إثر انتفاضة شعبية أنهت حكمًا دام 30 عامًا.