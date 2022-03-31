تلقى رصاصة في صدره.. قتيل في مظاهرة شارك فيها آلاف بالخرطوم

ويرتفع بذلك إلى 93 قتيلًا عدد ضحايا قمع المظاهرات منذ انقلب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية التي تشكلت في أغسطس 2019 بعد بضعة أشهر من إسقاط عمر البشير إثر انتفاضة شعبية أنهت حكمًا دام 30 عامًا.