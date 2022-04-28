تمهيداً لاختيار قائد للبلاد.. مشرعون صوماليون ينتخبون رئيسي مجلسي البرلمان

وجرت عملية التصويت في خيمة نصبت في محيط مطار مقديشو الدولي الخاضع لإجراءات أمنية مشددة، بعد تعرضه لهجمات عدة شنتها حركة الشباب المتطرفة، التي تقود تمردًا منذ أكثر من عشر سنوات.