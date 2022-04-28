تمهيداً لاختيار قائد للبلاد.. مشرعون صوماليون ينتخبون رئيسي مجلسي البرلمان

أنجز المشرّعون الصوماليون، اليوم (الخميس)، مرحلة جديدة في العملية الانتخابية المتأخرة، التي ستتوج باختيار رئيس للبلاد، باختيارهم رئيسي مجلسي البرلمان.
وانتُخب الشيخ عدن محمد نور المعروف باسم الشيخ عدن مادوبي (66 عاماً) رئيسًا لمجلس النواب بغالبية 163 من 252 صوتًا بعد جولتين من التصويت، وفقاً لـ"فرانس 24".
وجرت عملية التصويت في خيمة نصبت في محيط مطار مقديشو الدولي الخاضع لإجراءات أمنية مشددة، بعد تعرضه لهجمات عدة شنتها حركة الشباب المتطرفة، التي تقود تمردًا منذ أكثر من عشر سنوات.
وانتخب مجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي عبدي حاشي عبدالله (76 عاماً) رئيساً له.
وعلى البرلمان أن يحدد موعداً للانتخابات الرئاسية التي سيشارك فيها أعضاؤه.