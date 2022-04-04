العالم
تناثرت أشلاؤهم.. مقتل 4 أطفال سوريين في قصف للنظام أثناء عودتهم من المدرسة
أعمارهم دون سن الـ18
قُتِل 4 أطفال سوريين أثناء عودتهم من المدرسة، اليوم الاثنين، في قصف صاروخي لقوات النظام السوري، استهدف بلدة معارة النعسان شمال شرقي إدلب.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أعمار الطلاب القتلى دون سن الـ18.
وأشار إلى أن مقاتلات روسية واصلت تحليقها في أجواء منطقة خفض التصعيد، عقب الحادث، واستهدفت مناطق متفرقة من جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي محيط بلدة فليفل.
وأظهرت صور نشرها حساب الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" انتشال الفرق لأجزاء متناثرة من أشلاء أجساد الأطفال بعدما مزّقها القصف.