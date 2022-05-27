تهديد أصبح حقيقة: إيران تستولي على ناقلتَيْ نفط يونانيتَيْن.. وأمريكا تنظر!

بعد وقت قصير من تلويح طهران اليوم الجمعة بمعاقبة أثينا ردًّا على احتجاز سفينة إيرانية قرب اليونان الأسبوع الماضي، ومصادرة شحنة النفط التي تحملها، وفق ما نقلته "رويترز"، أفادت قناة "إيران إنترناشيونال" مساء اليوم بأن قوات إيرانية استولت على ناقلتَي نفط، ترفعان عَلم اليونان في المياه الدولية. كما نقلت القناة عن مصادر لم تُسمِّها أن الناقلة المحتجزة كانت تبحر في طريقها إلى أثينا.