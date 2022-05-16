توقعات منطقة اليورو خلال 2022 .. انخفاض في النمو وارتفاع بالتضخم

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم (الاثنين)، خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو في عام 2022 بمقدار 1.3 نقطة إلى 2.7 في المائة، وزادت توقعاتها بشأن التضخم بمقدار 3.5 نقطة إلى 6.1 في المائة؛ بسبب الحرب في أوكرانيا.
وبيّن نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، المفوض الأوروبي للتجارة فالديس دومبروفسكيس، في بيان، أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يمر بفترة صعبة بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، والمفوضية راجعت توقعاتها وفقًا لذلك.
وأضاف أن العامل السلبي الأكثر أهمية هو ارتفاع أسعار الطاقة، الذي يدفع التضخم إلى مستويات قياسية، ويلقي بثقله على الشركات والأسر الأوروبية، وفقًا لـ"يورونيوز".
وأشار "دومبروفسكيس" إلى أن النمو سيستمر في عامي 2022 و 2023، لكن حالة عدم اليقين ستظل مرتفعة في حال استمرار الحرب.