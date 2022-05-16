توقعات منطقة اليورو خلال 2022 .. انخفاض في النمو وارتفاع بالتضخم

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم (الاثنين)، خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو في عام 2022 بمقدار 1.3 نقطة إلى 2.7 في المائة، وزادت توقعاتها بشأن التضخم بمقدار 3.5 نقطة إلى 6.1 في المائة؛ بسبب الحرب في أوكرانيا.