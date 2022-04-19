تونس.. انطلاق عملية شفط حمولة الباخرة الغارقة في خليج قابس

وقال مدير الوكالة العامة لحماية المحيط لطفي بن سعيد: إن عملية شفط حمولة الباخرة الغارقة في خليج قابس انطلقت، وسيتم شفط 750 طنًّا من مادة المازوت من خزانات السفينة بمجهودات تونسية، بعد أن تم التحضير لذلك؛ لأن العملية معقدة، والشركات التونسية المختصة ستتولى المهمة.