تونس.. تجميد حسابات الغنوشي وعدد من قيادات النهضة

أمرت لجنة التحاليل المالية في تونس بتجميد الحسابات المصرفية لعددٍ من المعارضين الرئيسين للرئيس قيس سعيد؛ بمن فيهم راشد الغنوشي؛ زعيم حركة النهضة.
وقالت اللجنة إن أمرها يستند إلى خطاب من قاضي مكافحة الإرهاب، دون إعطاء تفاصيل.
وكانت محكمة تونسية، قد قضت في وقتٍ سابقٍ، بتجميد الأصول والأرصدة المالية والحسابات البنكية لعشرة أشخاص، بينهم الغنوشي؛ رئيس البرلمان السابق المنحل في البلاد، إضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق، حمادي الجبالي؛ وابنتيه.
وشملت القائمة نجل الغنوشي معاذ الغنوشي؛ وصهره رفيق عبدالسلام؛ الذي كان وزيراً سابقاً للخارجية.