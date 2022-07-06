تونس.. تجميد حسابات الغنوشي وعدد من قيادات النهضة

وكانت محكمة تونسية، قد قضت في وقتٍ سابقٍ، بتجميد الأصول والأرصدة المالية والحسابات البنكية لعشرة أشخاص، بينهم الغنوشي؛ رئيس البرلمان السابق المنحل في البلاد، إضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق، حمادي الجبالي؛ وابنتيه.